Salvador em bairros: Cidade Jardim reúne luxo e organização

O bairro

Diferentemente da maioria das regiões de Salvador, a Cidade Jardim foi bem programada e estruturada. O terreno, onde foram construídos prédios exuberantes da classe média-alta, era dominado por mato e pertencia à OAS Empreendimentos.

Em 1989, foi loteado com o nome de Parque da Cidade, logo depois retificado por decreto para Cidade Jardim. O pequeno bairro tem poucas ruas - todas com edificações modernas de luxo. Não há muito espaço livre para novas construções, e as existentes são bem valorizadas no mercado imobiliário.

Atrativos

No bairro, não há escolas, praças, mercadinhos, jardins públicos nem posto de saúde. Ônibus não circulam. É possível encontrar apenas pequenos restaurantes e delicatessens, um pequeno shopping, centro médico e outro empresarial, além de um posto de combustível que abriga uma loja de conveniência e um bar. Na rua principal do bairro, Leonor Calmon, há ainda uma banca de revista, uma barraca de frutas e um comerciante que vende bolsas e conserta relógios.

No entanto, a característica residencial é balanceada pelos bairros vizinhos. Os grandes complexos do Itaigara e do Iguatemi atendem às demandas dos moradores do Cidade Jardim. A movimentação quem faz é quem vem de fora para usufruir dos serviços dos centros médico e empresarial ali instalados.

Bairro conta com poucos estabelecimentos comerciais (Foto: Divulgação)

Abra o olho

Por conta da proximidade com a avenida Juracy Magalhães Júnior, uma das mais movimentadas de Salvador, os moradores da Cidade Jardim sofrem com os problemas relacionados ao trânsito, já que são obrigados a passar pela avenida para sair do bairro. Alguns habitantes reclamaram recentemente da ação de ambulantes no local, mas esta não é uma constante.

Como chegar

*Pesquisa a partir da série Onde Eu Moro | Acervo A TARDE

adblock ativo