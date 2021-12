Salvador em bairros: Calçada mantém ar de bairro mercantil

O bairro



Bairro antigo de Salvador, localizado na Cidade Baixa e ponto de ligação entre Água de Meninos e a Península de Itapagipe, a Calçada mantém as características de bairro mercantil dos seus primeiros tempos. Com a área residencial limitada, "vive e respira" comércio.



Antes palco de um renomado mercado atacadista que se formou no entorno da Estação Ferroviária Leste Brasileiro, instalada em 1862, atualmente abriga uma variedade de lojas, armazéns, farmácias e hotéis antigos, que sobrevivem apesar da degradação do sistema ferroviário.



Os trens continuam sendo referência, contribuindo para o intenso fluxo de pessoas. Assim como o Plano Inclinado, que liga a Calçada à Liberdade, tornando a região estratégica.



O pulsante comércio do passado teve ainda a influência de espanhóis, que chegaram ao País na década de 20 e se destacaram como negociantes. Famílias como Vasquez, Fernandez e Bouzas, donos de hotéis na localidade, são nomes conhecidos na região.



Em um túnel que liga o Largo da Calçada à estação ferroviária funciona um mercado de rua que resiste ao tempo. A passagem inferior, com é conhecido o túnel, foi construída e inaugurada em 2 de julho de 1954 para facilitar o acesso do grande número de passageiros da Estação Ferroviária, evitando que eles precisassem atravessar a pista. Bancas de cigarros e doces, sapatos, bolsas e até mesmo uma lanchonete se espalham por um corredor de não mais que 500 metros de extensão e que se esconde sob o solo.



Bairro sofre com problemas de alagamentos em períodos de chuva (Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE)

Importante bairro de Salvador, a Calçada sofre com problemas de infraestrutura básica. Ainda se vê lixo nas ruas e passeios quebrados, além do acúmulo de água em períodos de chuva que causam transtornos à população.

