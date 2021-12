Salvador e RMS têm 21 carros roubados em 24 horas

A polícia registrou 21 roubos de veículos nesta quarta-feira, 27, em Salvador e Região Metropolitana (RMS). A informação está no boletim diário divulgado no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-BA).

O número supera a soma dos registros dos três dias anteriores. Foram cinco roubos no domingo, 24, sete na segunda-feira, 25, e três na terça-feira, 26, ou seja, em três dias foram registrados 15 roubos. Já em sete dias foram contabilizadas 36 ocorrências.

Os registros desta quarta aconteceram nos bairros de Águas Claras, Pau da Lima, Sete Portas, Graça, Periperi, Guarani, Matatu, Periperi, Cajazeiras VIII, Costa Azul, Federação, Plataforma, São Caetano, Liberdade, Itaigara, Pau Miúdo, Arraial do Retiros e Nazaré, em Salvador. Já na RMS há ocorrências em Simões Filho e Lauro de Freitas.

Outras quatro situações de furto de veículos foram registradas e divulgadas no boletim.

