Salvador e RMS têm 20 praias impróprias para banho

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema) avaliou 34 praias em Salvador e Região Metropolitana, e atestou que 20 delas estão impróprias para banho.

De acordo com o Inema, os banhistas devem evitar as praias de Periperi, Penha, Bogari, Pedra Furada, Roma, Canta Galo, Porto da Barra, Ondina, Rio Vermelho, Amaralina, Pituba, Armação, Boca do Rio, Corsário, Itapuã e Buraquinho.

Segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), as praias são consideradas impróprias quando mais de 20% das amostras coletadas em cinco semanas consecutivas apresentarem resultado superior a 1.000 coliformes fecais. No período de chuva, as praias podem ser contaminadas por resíduos, lixo carregado das ruas, o que pode causar doenças.

Já nas demais praias da RMS, as condições são normais, lembrando que deve-se evitar o banho de mar em tempo chuvoso.

