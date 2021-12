Salvador e RMS têm 17 praias impróprias para banho

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema) avaliou 34 praias em Salvador e Região Metropolitana e certificou que 17 estão impróprias para banho.

Segundo o Inema, os banhistas devem evitar as praias de Periperi, Penha, Bogari, Pedra Furada, Roma, Canta Galo, Ondina, Rio Vermelho, Amaralina, Pituba, Armação, Boca do Rio, Corsário e Buraquinho.

De acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), as praias são consideradas impróprias quando mais de 20% das amostras coletadas em cinco semanas consecutivas apresentarem resultado superior a 1.000 coliformes fecais ou 800 Escherichia coli. No período em que o tempo estiver chuvoso, as praias podem ser contaminadas por arraste de detritos diversos, carregados das ruas através das galerias pluviais, podendo causar doenças.

Nas demais praias da Região Metropolitana de Salvador, as condições são normais, lembrando que deve-se evitar o banho de mar em tempo chuvoso.

