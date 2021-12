Salvador e RMS têm 13 praias impróprias para banho

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) apontou 13 praias impróprias para banho, em Salvador e Lauro de Freitas (Região Metropolitana). A informação foi divulgada pelo órgão nesta sexta-feira, 20, após avaliação de um total de 37 praias.

As praias que os banhistas devem evitar são a de Periperi (na saída de acesso à praia, após travessia da via férrea), Penha (situada em frente à barraca do Valença ), Bogari (em frente ao Colégio da PM, antigo Colégio João Florêncio Gomes), Pedra Furada (rua Rio Negro, em frente à ladeira que dá acesso à praia), Ondina (próxima a escada de acesso à praia, em frente ao posto Ipiranga e Hotel Bahia Sol), Pituba (em frente à escada de acesso à praia, restaurante Ki-Mukeka e Portinox), Armação (em frente ao clube Inter Pass- Jardim de Alá), Boca do Rio (em frente ao posto Salva Vidas), Corsário (Atrás da Antiga fábrica da Brahma e em frente ao posto Salva Vidas Patamares), Placaford (em frente ao posto Salva Vidas), Itapuã (em frente à Sereia de Itapuã ), Flamengo (em frente à barraca Doce Vida) e Buraquinho (a cerca de 200 m da foz do rio Joanes).

A praia é considerada imprópria quando mais de 20% das amostras coletadas em cinco semanas consecutivas, apresentar resultado superior a 1.000 coliformes fecais ou 800 Escherichia coli, ou quando, na última coleta, o resultado for superior a 2500 coliformes termotolerantes ou 2000 Escherichia coli ou 400 enterococos por 100 mL de água.

