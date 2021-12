Salvador e RMS registram menor número de mortes violentas no ano

Salvador e a região metropolitana registraram o final de semana com o menor número de mortes violentas do ano. Ao todo, foram cinco casos - entre homicídios, latrocínios e lesões dolosas seguidas de morte -, sendo três na capital e duas na região.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o recorde de 2018 tinha sido de oito casos, registrado em quatro finais de semana (24 e 25 de fevereiro, 24 e 25 de março, 23 e 24 de junho e 11 e 12 de agosto).

De acordo com o secretário de Segurança, Maurício Barbosa, o estado registrou 6,8% de redução das mortes violentas no primeiro semestre de 2018, em comparação com o mesmo período de 2017.

adblock ativo