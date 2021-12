Salvador e região registram redução dos crimes contra a vida

Salvador sofreu uma redução de 10,4% dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2014. Da mesma forma, a Região Metropolitana de Salvador (RMS) também resgistrou uma diminuição de 12,8% destes crimes, como homicídios dolosos, lesão corporal seguida de morte e roubo com resultado morte.

Os dados foram divulgados na manhã desta quinta-feira, 16, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahoa (SSP). Segundo o balanço, foram registrados 644 casos na capital baiana, contra 745 ocorrências em 2014. Já na RMS, os homicídios dolosos caíram de 412 para 364 casos.

Em nota, o secretário de Segurança, Maurício Barbosa, citou algumas mudanças que contribuíram para esta redução.

"Desde 2011 implementamos ações na SSP, comprovadamente bem sucedidas em empresas privadas, como o Pagamento por Desempenho Policial (PDP), além de fixarmos metas e premiações para as unidades que conseguem melhores resultados", revelou.

Encontro

Teve início na manhã desta quinta o seminário Os Municípios e o seu Papel na Segurança Pública, no auditório da União dos Municípios da Bahia (UPB), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

O encontro vai debater, além dos casos de violência registrados no Estado, como atentados a agências bancárias, questões relacionadas a efetivo policial, infraestrutura de delegacias e viaturas e combate ao tráfico de drogas no interior do estado. Segundo a União dos Municípios da Bahia (UPB), prefeitos de todos os municípios foram convidados.

