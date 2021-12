Salvador e região metropolitana têm queda de homicídios

Salvador registrou, em 2013, 1.482 mortes violentas. O número, apesar de alto, apresentou redução de 10,7% na comparação com 2012, quando foram registrados 1.660 crimes violentos letais intencionais (que incluem homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte).

A redução foi anunciada no balanço das ações do Pacto pela Vida (programa estadual de segurança), apresentado na tarde desta terça-feira, 15, pelo secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa, no auditório do Ministério Público do Estado (MP-BA).

Das 16 áreas integradas de segurança (Aisps), conjunto de bairros agrupados pela secretaria, nove apresentaram redução. A Boca do Rio teve a maior redução (50,8%).

O motivo para a melhora, segundo a titular da delegacia do bairro (9ª DT), Rogéria Araújo, foi o trabalho em parceria com a Polícia Militar. "Para combater o crime é preciso formar uma só equipe policial", afirmou.

A delegada disse, ainda, que a equipe intensificou a repressão em cima do tráfico de drogas. "Isso ajuda a combater o número de homicídios. Esse resultado é muito gratificante para nós", comemorou Rogéria.

A região de Tancredo Neves, mesmo tendo diminuído o índice, ficou na 2ª posição no ranking dos mais violentos de 2013. Já Periperi teve um aumento de apenas 2,4%, mas foi a região mais violenta, com 260 mortes no ano passado.

"As Aips de Periperi e Tancredo Neves, nos últimos dez anos, aparecem com os maiores índices de homicídios. Estamos tentando ao máximo fazer com que saiam dessa infeliz estatística. São as áreas mais populosas e que sofrem com a maior ausência de serviços públicos em geral", destacou Teles Barbosa.

Titular da 5ª DT (Periperi), o delegado Nilton Borba ressaltou que, apesar de a região apresentar um número alto de mortes violentas, o aumento de homicídios foi o menor, quando comparado às outras áreas.

Segundo Borba, a maior parte das ocorrências está relacionada a locais onde há disputa pelo comando do tráfico de drogas, como as localidades de Cidade de Plástico, Congo e Boiadeiro. "Temos dificuldade em reduzir o número de assassinatos nessas áreas", reconheceu.

Definidas pelo secretário como "o foco do Pacto pela Vida", as mortes tiveram alta também nas regiões de Brotas, Nordeste, Barra, Barris, Rio Vermelho e Pituba.



O caso do Nordeste, onde há três bases comunitárias de segurança, é, segundo Barbosa, foco de extrema atenção, porque a região é muito extensa, cercada de bairros nobres. "São áreas bem disputadas por traficantes. Há um mercado consumidor grande, com condições de sustentar um tráfico mais caro, o de cocaína. Constantemente temos problemas", disse.

Metropolitana

Houve redução ainda, segundo balanço, nas cidades da Região Metropolitana de Salvador (RMS), da ordem de 14,7%.

Foram 731 mortes violentas no ano passado, contra 857 em 2012. Todas as sete Aisps da RMS apresentaram redução, a maior delas registrada em Simões Filho (- 29,3%).

A região de Camaçari foi a que teve o maior número de mortos, com 202 casos no ano passado, seguida por Lauro de Freitas (136) e Simões Filho (130).

Favorável

O secretário Maurício Teles Barbosa avaliou o balanço como positivo. "Foi um ano produtivo, com resultados favoráveis. Estipulamos a meta de 6%. Para 2014, também é de 6%. Não podemos somente olhar para onde houve diminuição. Temos que entender o que aconteceu em 2013 para tentarmos fazer com que o estado todo consiga bater a meta", destacou o secretário.

Barbosa disse que, na Bahia, o tráfico não é tão organizado como em outros estados. "Não reputo à Bahia ter o pior quadro nacional. Se formos olhar em outros estados, veremos traficantes de fuzil na rua trocando tiro com a polícia", comparou.

O secretário comentou também a relação 2013-2011, uma vez que, em 2012, houve um aumento dos índices com a greve da PM.

"Houve um ligeiro aumento em 2012, em relação a 2011, na capital, mas a redução de 2013 foi também em comparação a 2011. A RMS que teve, de fato, um maior aumento de 2012 para 2011, e de 2013 em comparação com 2011. Mas temos que levar em conta também inúmeros fatores, não só o aumento da criminalidade, mas dados como o aumento populacional".

