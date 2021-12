Salvador e região metropolitana têm 39h sem homicídios

A capital baiana e a Região Metropolitana de Salvador (RMS) tiveram um dia de tranquilidade nesta quinta-feira, 20, sem nenhum homicídio em 24 horas, de acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom). A polícia também não registrou nenhum assassinato até as 13h20 desta sexta, 21.

Um homem foi atingido por bala perdida em Narandiba na noite de quinta e está internado. De acordo com a assessoria da Polícia Civil, Adenício dos Santos Filho foi atingido no braço esquerdo durante uma troca de tiros entre policiais militares e dois bandidos. Ainda segunda a polícia, ele estava na rua no momento do confronto e não era o alvo da ação. Adenício está internado em um hospital da cidade.

O Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP) também registrou uma morte na madrugada desta quinta, 20, mas o crime não aconteceu neste dia. Luciano da Silva Oliveira morreu após passar mais de um mês internado. Ele foi espancado no último dia 7 de setembro e estava hospitalizado desde então.

Com exceção destes dois casos, o DHPP não registrou nenhuma outra vítima de atentado contra a vida nesta quinta. Essa é a primeira vez esse ano que teve um dia sem nenhum registro de Crime Violento Letal Intencional (CVLI), o que inclui casos de latrocínio, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte.

De acordo com os boletins divulgados diariamente no site da SSP, os outros dias deste ano tiveram pelo menos uma ocorrência desse tipo. Apesar da situação ser atípica, o diretor da DHPP, delegado José Bezerra, disse que a polícia vê uma tendência de redução nesses tipos de crimes.

"A gente tem tido outros dias sem homicídio (mas com latrocínio e lesão corporal seguida de morte) esse ano e percebe uma redução na incidência de crimes violentos em Salvador", afirma, apontando que no acumulado do ano houve uma queda de 1% nesse tipo de ocorrência na capital baiana.

Para o delegado, essa queda é consequência do trabalho da polícia. "Isso é força desse trabalho de inteligência e das ações bem planejadas que foram realizadas principalmente nos bairros onde havia maior incidência desse tipo de crime, como a região do Subúrbio. Com isso, estamos conseguindo estancar e diminuir de forma significativa (as ocorrências)", argumenta.

Até as 13h20 desta sexta, o boletim de homicídios da SSP continua zerado, totalizando 39 horas sem assassinatos em Salvador e região, já que o último homicídio registrado aconteceu às 21h20 de quarta, 19, quando um homem foi morto em Massaranduba.

