Salvador e Lauro têm 17 praias impróprias para banho

Quem pensa em curtir o solzão e dar uns mergulhos no mar neste fim de semana, deve ficar atento às condições de banho em 17 praias de Salvador e Lauro de Freitas [confira lista abaixo].

Conforme resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), a praia é considerada imprópria quando mais de 20% das amostras coletadas, em cinco semanas consecutivas, apresenta resultado superior a mil coliformes fecais ou 800 Escherichia coli, ou quando, na última coleta, o resultado for superior a 2,5 mil coliformes termotolerantes ou 2 mil Escherichia coli ou 400 enterococos por 100 ml de água.

adblock ativo