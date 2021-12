Salvador é citada como exemplo em redução de mortalidade no trânsito

Salvador foi destacada pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), como um dos três exemplos na América Latina de redução de mortes no trânsito. O texto que congratula a capital baiana foi emitido como parte da Quinta Semana Global de Segurança no Trânsito das Nações Unidas, que ocorre entre os dias 6 e 12 de maio.

De acordo com a OPAS, além de Salvador, o país do Uruguai e a cidade de Guajanuto, no México, também mereceram as honrarias, devido a suas reduções consideráveis da mortalidade. Na cidade da Baía de Todos os Santos, o resultado foi a redução de 54% dos acidentes fatais, visto que, em 2017, foram registrados 121 ocorrências desse tipo, contra 266 em 2010.

Um dos fatores que tem contribuído para alcançar esses números surpreendentes, foi a implantação do projeto Vida no Trânsito. A estratégia inclui avaliação e qualificação de dados, inclusão da questão da saúde nas discussões sobre o trânsito, a melhoria na infraestrutura para proteger usuários mais vulneráveis, o investimento em ações para combater o álcool no trânsito e o desenvolvimento de programas de educação infantil.

“Sabemos que, muitas vezes, a população reage quando é fiscalizada, mas o nosso foco principal é preservar vidas. Tanto que temos tido resultados positivos mesmo com a redução do número de multas, o que tem ocorrido a cada ano. Nosso interesse não é arrecadar, tanto que o resultado está aí – apenas um país e duas cidades da América Latina foram citados e uma delas foi Salvador. Isso mostra que os condutores estão se conscientizando cada vez mais”, afirmou o superintendente Fabrizzio Muller.

