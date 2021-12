Salvador é capital da cultura da CPLP

No dia internacional da Língua Portuguesa e da Cultura pelos países Lusófonos, Salvador foi escolhida como a capital da cultura da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). A solenidade ocorreu durante o X Encontro de Ministros da Cultura da entidade sediado na capital baiana.

O título será válido até 2018, quando o Brasil deixará de ocupar a presidência rotativa da comunidade internacional. O país assumiu o posto no final de 2016.

“A nossa cidade está se consolidando como uma referência internacional”, afirmou o secretário municipal da Cultura, Cláudio Tinoco durante a solenidade de assinatura do documento que ocorreu no hotel Pestana, no Convento do Carmo. O título irá conceder à gestão municipal, a possibilidade de parcerias com países da CPLP.

Após dois dias de reuniões, os oito ministros que integram a CPLP, aprovaram a criação da Comissão do Patrimônio Cultural da CPLP, que trata de assuntos relativos à valorização e a promoção do patrimônio cultural em âmbito regional.

O evento promovido pelo Ministério da Cultura (MinC) também teve como uma das atividades, reavaliar o Plano Estratégico de Cooperação Cultural Multilateral da Comunidade.

Segundo o ministro da Cultura, Roberto Freire, o desafio é inserir a cultura como setor fundamental da economia. “Neste atual modelo de sociedade, a cultura será o elemento mais dinâmico de da economia”.

Prêmio

Com foco no fomento à leitura, em parceria com Portugal, foi lançado o Prêmio Monteiro Lobato de Literatura para a Infância e Juventude. A intenção será homenagear autores infanto-juvenis. “Ainda lemos muito pouco e a nossa perspectiva é estimular a prática e formar novos leitores”, afirmou o ministro Roberto Freire.

Por conta do encontro, atividades culturais gratuitas seguem até domingo no Teatro Gregório de Mattos (TGM), Casa do Benin, Largo do Santo Antônio, Mercado Modelo e Igreja do Carmo.

*Estagiária sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

