Salvador é a cidade em que mais ciclistas sofrem acidentes

Em pesquisa realizada pela Proteste Associação de Consumidores, Salvador foi considerada a cidade onde há um maior número de ciclistas que já sofreram acidentes, correspondendo a 56% dos entrevistados. O Proteste realizou a pesquisa em sete cidades brasileiras para saber o comportamento dos condutores de bicicletas.

Após Salvador, vem Curitiba, com 55%, e, empatados em terceiro lugar, Brasília e São Paulo, com 52%. Rio de Janeiro ficou com 51% e Porto Alegre com 37%. A maioria (75%) sofreu machucados leves ou de média gravidade, enquanto que 13% se feriram gravemente.

A pesquisa mostrou também que muitos ciclistas são imprudentes. Entre os 1.857 pesquisados nestas cidades, 21% afirmaram avançar sinais de trânsito e 10% não respeitam outras regras como, por exemplo, trafegar na mesma mão dos carros.

A imprudência no guidão também é percebida quando a pergunta é sobre o uso de acessórios de segurança. De acordo com o levantamento, 27% dos brasileiros confessaram que nunca usam capacete, apesar de ele ser recomendável como item de segurança e diminuir as chances de traumatismo craniano nos casos de queda. Refletores ou sinais luminosos também não são usados ao pedalar à noite para 20% dos ciclistas, enquanto 41% não têm buzina em suas bicicletas.

Por outro lado, os resultados do levantamento mostram que há muitos ciclistas interessados em mudar de atitude: 96% dos entrevistados acham que sinais luminosos dianteiro e traseiro deveriam ser obrigatórios no período noturno (de acordo com as normas de trânsito, eles já são - mas muita gente não os usa).

Na opinião de 82% deles, também deveria ser obrigatória a utilização de gestos e sinais durante a condução do ciclista em ruas e estradas.

Por isso, 77% dos brasileiros afirmam que os ciclistas deveriam ser multados em caso de direção perigosa em vias públicas.

Para a pesquisa, realizada entre novembro e dezembro de 2013, foram enviados questionários online para associados e não associados da Proteste das cidades de Salvador, Curitiba, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte. Os ciclistas foram questionados sobre o grau de satisfação com as ciclovias, seus hábitos enquanto pedalam e os cuidados que têm com suas bicicletas.

