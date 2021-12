Salvador é a capital mais congestionada do Nordeste

A capital baiana figura em segundo lugar no Brasil, primeiro na região Nordeste, quarto na América Latina e 28º no mundo no ranking Índice de Tráfego TomTom, que avalia o trânsito de 390 cidades de 48 países. O primeiro lugar é do Rio de Janeiro, que está entre as 10 cidades mais congestionadas do mundo, ficando em primeiro lugar na América Latina.

Salvador apresenta um nível de engarrafamento surpreendentemente alto para a quantidade de habitantes (2,954 milhões). Os moradores de Salvador demoram 40% a mais para chegar aos destinos, perdendo 40 minutos por dia e cerca de 152 horas por ano.

A boa notícia é que o congestionamento da cidade permanece em queda, perdendo 6% do índice entre 2014 e 2016.

Contudo, Salvador fica na frente do município com maior número de habitantes do Brasil, São Paulo (12,1 milhões).

Com quase dez milhões de pessoas a mais, a capital paulista está em sétimo lugar no ranking da América Latina, e 71º no mundo.

Curitiba é última colocada na lista brasileira, com um índice de apenas 20%, igual ao de Brasília.

Situação crítica

Mas a situação mais crítica mesmo é a do Rio de Janeiro. Segundo o site, o carioca perde, em média, 43 minutos por dia no trânsito, cerca 164 horas ao ano. A falta de investimento viário e a falta de espaço físico, já que a cidade maravilhosa fica entre morros em um litoral, leva o carioca a perder muito tempo em deslocamentos.

O Rio de Janeiro é a primeira cidade no ranking brasileiro e a oitava cidade do mundo no ranking global dos congestionamentos. O ranking informa que, entre 2014 e 2015, houve uma leve queda no congestionamento da cidade, enquanto de 2015 para 2016 não houve alteração. Os moradores demoram, em média, 47% mais tempo para chegar aos destinos.

