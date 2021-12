Salvador é a "capital dos homicídios", diz New York Times

O jornal norte-americano The New York Times publicou uma reportagem na edição deste domingo, 10, falando do abandono, do trânsito caótico e do crescimento da violência em Salvador.

Na matéria, o periódico chama a cidade de "capital brasileira dos homicídios". "Salvador agora tem mais homicídios por ano do que qualquer outra metrópole brasileira, incluindo a megalópole São Paulo, que é quatro vezes maior", diz o jornal

Para justificar o título, o New York Times cita alguns crimes que ganharam destaque na mídia soteropolitana, como o corpo de um traficante encontrado decapitado, uma turista adolescente que morreu vítima de bala perdida, um italiano que foi espancado em um hotel na Barra em 2010, além da morte dos irmãos Emanuel e Emanuelle Gomes Dias após uma briga de trânsito em Ondina. O jornal faz ligação da morte dos irmãos com o estresse no trânsito de Salvador.

O New York Times fala também do aumento da frota de veículos na capital baiana e problemas de mobilidade urbana. O veículo norte-americano informa ainda sobre a demora na construção do metrô. O jornal fala que mesmo após 16 anos, o metrô ainda não está pronto e não deve ser finalizado para a Copa do Mundo.

A publicação ouviu o prefeito ACM Neto (DEM), que atribuiu os problemas da cidade à gestão de João Henrique (PSL), que administrou a capital por 8 anos.

Já o secretário de comunicação do Estado, Robinson Almeida, disse ao jornal que o aumento da prosperidade em Salvador piorou a violência na cidade, já que mais pessoas são capazes de pagar por drogas ilegais.

Procurado pela reportagem do Portal A TARDE, a assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que não iria falar sobre o assunto, uma vez que o secretário já tinha dado declaração para o jornal norte-americano.

