Salvador é a capital do Nordeste que mais gerou empregos no último ano

A cidade de Salvador lidera a criação de empregos da região Nordeste nos últimos 12 meses. O levantamento realizado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, registrou a criação de 6.436 vagas com carteira assinada até agosto deste ano. Este é o melhor resultado entre as capitais do nordestinas.

Entre as capitais de todo o Brasil, Salvador ocupa a 6ª posição na criação de empregos. Os setores que mais contribuíram para esse resultado foram o de construção civil, com 4.199 vagas, serviços (2.122) e comércio (655).

Em agosto, a capital baiana registrou 837 novos empregos. “Nossa cidade já vem sentindo o reflexo das ações do Salvador 360, em prol do desenvolvimento social e econômico. E esse destaque na geração de emprego é o sinal que estamos no caminho certo”, avalia o secretário de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), Sérgio Guanabara.

