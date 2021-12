Salvador é a capital com menor índice de uso de celular por motoristas

Salvador é a capital brasileira que possui o menor índice de pessoas que suam o celular enquanto dirigem. As informações, divulgadas através de uma pesquisa do Ministério da Saúde, constatam que 14,2% dos entrevistaram confirmaram que utilizam o aparelho ao volante. O percentual está abaixo da média nacional, que é de 19,5%.

A análise foi feita em todas as capitais e no Distrito Federal. Na edição de 2018, foram entrevistadas 52.395, através do telefone, com idade superior a 18 anos, entre fevereiro e dezembro. O monitoramento é feito pelo Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), por 13 anos, e analisa os fatores de risco e proteção relacionados à saúde.

Em 2018, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) registrou 35.007 notificações por uso de celular ao volante. Já em 2019, até o dia 15 de junho, 15.946 infrações deste tipo foram flagradas. Este número está acima do que o registrado no mesmo período no ano anterior (15.663).

As penalidades no Código de Trânsito Brasileiro para quem pratica a infração pode variar entre R$ 130,16 (média, registro de 4 pontos na CNH) e R$ 293,47 (gravíssima, registro de 7 pontos na CNH). A penalidade depende se o condutor está falando, manuseando ou apenas segurando o celular.

O estudo também avaliou que Salvador é uma das cinco capitais com menor proporção de adultos que declarara que já dirigiram veículos motorizados após o consumo de bebida alcoólica. Na capital baiana 3,6% dos entrevistaram confirmaram que dirigiram após ingerir bebida alcoólica. O dado está abaixo da média nacional, que ficou em 5,3%.

