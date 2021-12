Salvador é a capital brasileira com menor índice de fumantes

Salvador é considerada a capital brasileira com menor índice de fumantes (4,1%), de acordo com a Pesquisa do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL/2018), do Ministério da Saúde.

No mês de maio a Lei Antifumo completa dez anos e nesta sexta-feira, 31, Dia Mundial contra o Tabaco. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), nos primeiros oito anos da Lei Antifumo pouco mais de 143 mil soteropolitanos pararam de fumar.

Em 2009, 11,3% da população maior de 18 anos era fumante. Já em 2017, o percentual de consumidores de cigarro entre essa mesma faixa etária caiu para 4,1% - uma redução de 7,2%. Este dado é resultado da conscientização da população soteropolitana.

Tratamento

Para realizar o tratamento contra o tabagismo de forma gratuita em Salvador, o interessado deve comparecer a um dos postos de referência do Programa Municipal de Controle do Tabagismo (PMCT), munido com o cartão SUS de Salvador e documento oficial de identificação com foto para realização da inscrição. Na oportunidade, o paciente passará por uma entrevista para avaliar o grau de dependência.

O acompanhamento das pessoas que decidem participar do PMCT é feito por uma equipe multidisciplinar composta por médicos, psicólogos, dentistas, enfermeiros e assistentes sociais, dentre outros especialistas. O fumante participará de quatro a cinco encontros, sendo um por semana, com o objetivo de estimulá-lo a parar de fumar, seja de forma imediata ou gradativa.

Além disso, será entregue ao participante cartilhas informativas, explicando o motivo da dependência e como parar com o vício. Para os pacientes com o grau de dependência elevado, é indicado o uso de medicamentos, oferecidos gratuitamente pelo SUS.

Os pacientes precisam ser maiores de 18 anos.

