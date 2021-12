Salvador é a 10ª capital mais violenta para as mulheres

Salvador está entre as 10 cidades brasileiras mais violentas para as mulheres. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 9, pelo Mapa da Violência 2015 - Homicídios de Mulheres, elaborado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), com base em informações do Ministério da Saúde referentes ao ano de 2013.

De acordo com o estudo, a capital baiana ocupa a 10ª colocação entre as capitais, com o registro de 7,9 homicídios de mulheres para cada 100 mil habitantes. Este índice é quase quatro vezes maior que a média mundial, que é de 2 homicídios de mulheres por 100 mil habitantes.

Vitória, Maceió, João Pessoa e Fortaleza encabeçam as capitais com taxas mais elevadas no ano de 2013, acima de 10 homicídios por 100 mil mulheres. No outro extremo, São Paulo e Rio de Janeiro são as capitais com as menores taxas.

Na comparação entre regiões, o Nordeste se destaca pelo elevado crescimento de suas taxas de homicídio de mulheres nos últimos 10 anos, de 79,3%. A Região Norte aparece com uma taxa um pouco menor: 53,7%. As regiões Sul e Centro-Oeste sofreram baixo crescimento. Já o Sudeste registraram queda das taxas pela metade no mesmo período, em função da alta retração dos índices em São Paulo e Rio de Janeiro e, em menor escala, em Belo Horizonte.

Além da classificação por capitais, o estudo revelou ainda que 55,3% dos crimes registrados no Brasil foram cometidos no ambiente doméstico e 33,2% dos homicidas eram parceiros ou ex-parceiros das vítimas. O país tem uma taxa de 4,8 homicídios por cada 100 mil mulheres, a quinta maior do mundo, conforme dados da OMS que avaliaram um grupo de 83 países.

