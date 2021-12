Salvador é 4ª capital com maior redução de crimes violentos

Salvador é a quarta capital brasileira que apresentou maior redução no número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), ficando atrás apenas de Boa Vista (AC), Maceió (AL) e Belo Horizonte (MG). De acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgados na quarta-feira, 30, através do Fórum Brasileiro de Segurança, na comparação entre os anos de 2014 e 2013, a capital baiana teve redução de 6,5% no número de CVLI. Foram registradas 1.397 mortes violentas no ano passado contra 1.485 em 2013.

Já no comparativo com as capitais nordestinas, o anuário aponta que Salvador é a terceira (entre as nove), com menor número de mortes para cada 100 mil habitantes. São 48,1 mortes para esse quantitativo, deixando Salvador atrás somente de Aracaju (SE) e Recife (PE).

No anuário são considerados CVLI os homicídios dolosos, latrocínios e lesão corporal seguida de morte. Em 2013, foram 51,5 mortes por cada 100 mil habitantes. Considerando os números absolutos, Salvador ocupa o segundo lugar entre as capitais brasileiras mais violentas.

De acordo com balanço da Secretaria de Segurança Pública (SSP), de 1º de janeiro a 27 de setembro deste ano, houve redução de 3,5% de CVLI na capital. Já na Região Metropolitana de Salvador (RMS), este tipo de crime foi reduzido em 11,5%.

adblock ativo