Salvador é 34ª em ranking de saneamento no Brasil

Salvador ocupa a 34ª colocação entre 100 cidades do Ranking do Saneamento 2014. O estudo tem como objetivo avaliar a situação dos indicadores de água tratada, coleta, tratamento dos esgotos e perdas de água nos maiores municípios do Brasil.

O levantamento, realizado pelo Instituto Trata Brasil e baseado em dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) de 2012, apontou que a cidade possui, atualmente, 92,49% de atendimento total de abastecimento de água e 82,68% de esgotamento.

Os números elevaram a posição da capital baiana em duas casas em comparação ao ranking anterior: em 2011, quando aparecia em 36ª colocação, 92,49% das pessoas eram atendidas com água tratada e 79,20% com coleta e tratamento de esgoto.

No estudo, Salvador aparece atrás de cidades como Campo Grande - MS (33ª) e de Vitória da Conquista - BA, que está à frente, ocupando a 32ª posição. Feira de Santana é o terceiro município baiano que integra o ranking, ocupando a 67ª colocação.

Além de elencar a posição das cidades em relação às condições de esgotamento e distribuição de água, a pequisa simula uma possível universalização - que corresponde a 100% de cobertura dos dois serviços - nos municípios escolhidos.

Para que a cobertura de água em Salvador chegue a 100%, o município precisa alcançar a instalação de cerca de 21 mil ligações. Para esgoto, esse número chega a aproximadamente 76 mil.

Embora a capital tenha subido duas posições na lista, o estudo revela que os avanços na execução dos serviços de saneamento, assim como na redução das perdas de água nas 100 maiores cidades, continuam lentos.

O levantamento prevê que, se todos os municípios estudados mantiverem os mesmos níveis de avanços encontrados de 2008 a 2012, período em que foi realizado, não conseguirão alcançar total cobertura em 20 anos.

Serviços

Em nota, a assessoria de comunicação da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), que opera serviços de saneamento nas três cidades baianas citadas no ranking, informa que os dados apresentados pelo instituto Trata Brasil não refletem a situação atual do estado.

"Em relação ao abastecimento de água, o estudo considera apenas as ligações ativas, sem computar ligações clandestinas ("gatos") e ligações inativas, o que já é um lapso, já que essa parcela da população recebe água tratada em suas residências, ainda que em situação irregular", informou o órgão.

Em nota, a Embasa informa que, atualmente, o serviço de atendimento de água atinge, hoje, em Salvador, 98,22% da população, contrariando número revelado na pesquisa (92,49%).

O órgão contesta, ainda, as informações sobre o ritmo de universalização do esgotamento sanitário em Salvador. "Em 2007, o município tinha apenas 67% de cobertura. Hoje, a cobertura é de 79,13% da população".

Investimentos

Ainda conforme nota, a Embasa informa que investe cerca de R$ 1,2 bilhão em Salvador nas áreas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, sendo R$ 354 milhões em abastecimento de água e R$ 857,6 em esgotamento sanitário.

A empresa prevê, ainda, a construção de três novas bacias de esgotamento sanitário que vão atender a bairros densamente povoados, como Águas Claras, Cajazeiras, Vila Canária, Castelo Branco, Dom Avelar, Vale dos Lagos, Jardim Esperança, Sete de Abril, Trobogy e Canabrava.

Praias

Para o ambientalista Luciano Ribeiro, deve haver mais comprometimento dos governos para que haja não apenas a distribuição de água e esgotamento, mas o devido tratamento de resíduos nas capitais.

Esgoto de água das chuvas desemboca na praia do Farol da Barra (Luciano da Matta | Ag. A TARDE)

Em Salvador, ele cita como desafio para os gestores a forma como o esgotamento é, hoje, derramado sem tratamento devido no mar.

"É preciso cuidado maior com esse resíduo, pois coloca em risco a saúde de toda a população, sobretudo em Salvador, cidade que cultiva a cultura de praia e que tem ela como principal local de lazer", afirmou.

Esgoto

Tal situação é constatada diariamente pelo pescador Evandro dos Santos, 54. Há 30 anos, ele conta que chegava a pescar, na praia da Jaguaribe, cerca de 30 quilos de dourado e corvina por dia.

Hoje, a pescaria rende, no máximo, três quilos por conta do esgoto que deságua na praia. "Chega muita sujeira do esgoto para o mar. A situação só piora", afirmou.

No outro extremo da orla, na praia da Barra, próximo ao Cristo, a situação se repete: por conta do esgoto derramado ao mar, sobretudo nos dias de chuva, parte da faixa de areia da região ganhou uma cor escura.

"Isso tem afastado muitos banhistas. Já encontramos lixo, ratos mortos e até cobras saindo pelo esgoto e boiando na areia", contou um salva-vidas, que preferiu não ser identificado.

