Salvador é 2ª cidade no país a regulamentar food truck

Salvador é a segunda cidade no Brasil a regulamentar a atividade de food truck, ficando atrás apenas de São Paulo (SP), onde a normatização ocorreu em 2014. A regulamentação na capital baiana foi assinada nesta quarta-feira, 9, pelo prefeito ACM Neto, no Palácio Thomé de Souza, com a participação de vereadores, secretários municipais e donos de food trucks.

A medida, que foi concluída três meses após o prefeito sancionar a lei que normatiza a atividade, vale também para quem comercializa alimentos em automóveis, motocicletas e veículo com tração humana (como bicicleta ou carro de mão).

Quem vende "quentinhas" ou cachorro-quente em veículos, por exemplo, está dentro da nova regra. A licença será emitida pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), deve custar entre R$ 300 e R$ 500 - depende do preço público, localização e tamanho do veículo - e a renovação será anual.

Uma regra é que veículos devem ficar a, no mínimo, 50 metros de bares, restaurantes e outros estabelecimentos que comercializem alimentos. "Chegamos a esta distância a partir da legislação em São Paulo e de estudo do Sebrae. Não há concorrência desleal, são propostas diferentes", afirma a secretária Rosemma Maluf.

Cada truck poderá obter licença para atuar em duas áreas diferentes em Salvador. Como forma de incentivar o empreendedorismo, Rosemma pontua que só poderão ser emitidas duas licenças por CNPJ, o que evita a presença das grandes redes de alimentação.

O equipamento deve atender a normas sanitárias e de segurança do alimento. Produtos embalados para comercialização devem possuir nome e endereço do fabricante, distribuidor ou importador, data de fabricação e prazo de validade, além de registro no órgão competente, quando exigido por lei. A fiscalização será feita pela Semop, secretarias de Urbanismo (Sucom) e da Saúde (SMS), por meio da Vigilância Sanitária.

Segurança

A Associação de Food Trucks & Comida de Rua da Bahia (Food na Rua) possui 17 membros. O presidente, Gabriel Lobo, diz que a entidade estuda áreas de atuação: "Estamos descobrindo a cidade, buscando praças e bairros residenciais, como Alphaville. Quando decidirmos, a prefeitura dirá se o local é ou não viável".

Lobo afirma que os chamados "Food Park Salvador" continuarão a ser realizados quinzenalmente. Antes da regulamentação, food trucks só participavam destes eventos. "Participamos da construção da regulamentação. Essa norma vai gerar renda aos empreendedores e a quem eles empregarem", pontua.

O prefeito ACM Neto ressalta que esta é mais uma ação que visa devolver a cidade aos cidadãos. "A regulamentação representa a modernidade chegando de forma organizada e com disciplina. Salvador tinha pouquíssimas alternativas de lazer na rua, o que levava as pessoas a se divertir nos shoppings e deixar de curtir as belezas na cidade", diz.

Com a medida, o empresário Alex Bacelar montou a fábrica Arte Inox Food Trucks, que funciona na Liberdade e já tem cerca de 30 cotações. "São pessoas que nos procuraram e fizemos o orçamento, mas estavam com o pé atrás", conta. O processo de produção, diz, dura pelo menos três meses e custa entre R$ 30 e 120 mil (com o dono entregando o veículo).

Dono do truck Vumbora, Zilton Kruger comemora a regulamentação. "Dá mais segurança e permite a atuação em vários setores da cidade, a depender da viabilidade", diz.

