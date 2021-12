Salvador do século XIX é retratada em museu virtual

Para homenagear a história da capital no 468º aniversário, a historiadora Maria Antônia Lima desenvolveu um museu virtual, que conta a história da Salvador do século XIX.

Do imperador D. Pedro II ao cantor Xisto Bahia, o software proporciona que o usuário interaja com personagens que viveram no período colonial e conheça monumentos importantes da época, ambientados no antigo Centro Histórico.

O projeto, que é participativo e colaborativo, faz parte da tese de doutorado de Maria Antônia pelo programa de pós-graduação em educação e contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia (Uneb).

"A proposta é que as pessoas conheçam esse período histórico e compreendam pontos importantes da nossa atualidade, como, por exemplo, o samba baiano, o fato de termos um dos maiores carnavais do mundo, a veia da nossa musicalidade e nossa ancestralidade étnica", explica Maria Antônia.

Interatividade

O programa está disponível, na primeira fase, desde o último dia 20. O usuário pode passear pela cidade, ao passo que faz contribuições, ao associar fatos antigos com a atualidade, por meio de perguntas dos personagens interativos, como o jurista Ruy Barbosa.

Com base nas respostas dos participantes, a historiadora aperfeiçoa o museu digital.

Além disso, o museu virtual é totalmente alterável, possibilitando que as pessoas possam anexar documentos, fotos e informações.

"As respostas serão filtradas e usadas na tese, de forma confidencial, apenas para compor informações a respeito da idade das pessoas que acessam, por exemplo", pontua ela.

A linguagem utilizada também é ambientada no século XIX. Expressões como "almas", para se referir a pessoas, "vosmecê" (você) e "província" (cidade) compõem o clima histórico do software.

O download é gratuito e, após a defesa da tese, em 19 de junho, se tornará domínio público. Por enquanto, pode ser acessado e baixado no site www.teatrosaojoaodabahia.net.br.

