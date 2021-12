Salvador disputa título de cidade solidária

Mais de 500 soteropolitanos de 11 a 17 anos já foram contemplados com atendimento do programa Dentista do Bem, destinado a jovens de baixa renda e em condição de vulnerabilidade social. Por causa disso, a capital pode ser eleita a cidade mais solidária do mundo. A votação, promovida pelo programa, ocorre até 6 de novembro e visa eleger a cidade mais engajada na construção de um mundo com mais sorrisos.

Salvador concorre com mais de 50 cidades do Brasil e com capitais de países como México, Colômbia, Equador, Paraguai, Argentina dentre outros. A intenção, de acordo com a dentista e umas das coordenadoras da regional da Bahia, Martha Colavolpe, é reconhecer o trabalho de cada equipe que atua não só para resgatar

a saúde dos jovens, mas também para devolvê-los a autoestima.

"Os jovens, sobretudo os que estão em busca do primeiro emprego e com problemas bucais graves, são priorizados pelo programa. A chegada na vida adulta requer que eles estejam com a autoestima elevada para conseguir uma boa colocação no mercado", disse. Em Salvador, a iniciativa conta com 139 dentistas conveniados, que atendem ao programa de forma voluntária e realizam todo o tratamento necessário gratuitamente. Na Bahia, o número de pacientes já ultrapassa 800.

Os jovens atendidos são indicados por escolas públicas e instituições filantrópicas. Os cadastros são enviados para a sede do programa, em São Paulo, que após a análise de cada caso encaminha o paciente ao dentista conveniado mais próximo do local onde reside.

"Tentamos facilitar ao máximo o acesso ao dentista para que eles, por motivos financeiros ou outros, não abandonem o tratamento, que abrange as mais diversas especialidades da odontologia", diz Martha.

Sorriso do Bem

O prêmio que vai escolher a cidade mais solidária do mundo é uma das atrações do Sorriso do Bem, evento de saúde bucal, de voluntariado e empreendedorismo que ocorre de 4 a 8 de novembro, em São Bento de Sapucaí, São Paulo. O Dentista do Bem integra as atividades da Turma do Bem, rede de voluntariado especializada em saúde bucal, com 16 mil dentistas em 14 países e 13 anos de atuação.

Para escolher a cidade mais solidária do mundo, acesse o site https://tv.tdb.org.br, clique na sessão Voto Popular e escolha um dos três coordenadores regionais

de Salvador

