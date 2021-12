Salvador disputa título de cidade mais bonita do mundo

A capital baiana está na disputa contra outras 300 cidades ao redor do planeta, entre elas três brasileiras, pelo título de uma das Sete Cidades Mais Bonitas do Mundo. A votação, que ocorre pela internet, é promovida pelo instituto New7Wonders, também responsável pela organização da escolha das Sete Novas Maravilhas da Natureza.

Além de Salvador, Brasília, Curitiba e Rio de Janeiro também estão na disputa. Os internautas podem votar nas sete cidades que acham mais bonitas pelo site do New7Wonders, até o dia 7 de março de 2013. É preciso montar uma lista com os destinos preferidos. As cidades estão divididas por região. Os que quiserem votar em Salvador, por exemplo, deverão acessar o grupo 'South America', ou América do Sul. O processo de escolha está na segunda fase.

As cidades de Buenos Aires (Argentina), La Paz (Bolívia) e Punta del Este (Uruguai), na América do Sul, também almejam os postos de cidade mais bonitas, assim como as europeias Londres (Inglaterra ), Paris (França) e Roma (Itália). Também estão na disputa cidades como Tóquio (Japão ), Nova York (Estados Unidos), Sidney (Austrália), Nova Délhi ( Índia), Bagdá (Iraque) e Jerusalém (Israel). O resultado deve ser divulgado no dia 14 de julho de 2014.

