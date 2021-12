Salvador deverá ter chuva fraca a moderada até domingo

A chuva que atinge Salvador desde o último final de semana deve se manter até o próximo domingo, 15, com intensidade fraca e moderada. A previsão foi divulgada pela Defesa Civil de Salvador (Codesal).

A chuva pode ser forte em pontos isolados e com ventos moderados. De acordo com o boletim meteorológico, a temperatura na cidade até o domingo é com mínima de 25°C e máxima de 31°C.

Nos últimos dois dias — segunda, 9, e terça, 10 — foram registradas 246 ocorrências pela Codesal devido as chuvas. O bairro de São Marcos liderou os registros, com 14 solicitações, seguido de Sussuarana e Uruguai, com 13, e Sete de Abril, com 11 solicitações.

A maior parte dos registros foi de deslizamentos de terra, com 45 registros. A lista segue com 38 casos de ameaças de deslizamento; 37 avaliações de imóvel alagado; 36 ameaças de desabamento; 22 alagamentos de imóvel; 16 infiltrações; 15 árvores ameaçando cair; 12 orientações técnicas; oito desabamentos parciais; quatro ameaças de desabamento de muro; quatro destelhamentos; três desabamentos de muros; duas árvores caídas; dois galhos de árvores caídos; um desabamento de imóvel e um poste ameaçando cair.

