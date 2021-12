Salvador deve sofrer com chuva forte até o sábado

Salvador ainda deve sofrer com chuva forte nos próximos dias, de acordo com previsão do portal Climatempo, nesta quinta-feira, 9. De acordo com o site, nesta sexta-feira deve chover 45 mm e no sábado, 60 mm. O tempo só volta a melhorar no domingo, 12, porém, a chuva persiste até a próxima quarta-feira, 15.

Em apenas 48 horas, a forte chuva que aconteceu em Salvador, entre 9h de terça-feira, 7, e 9h desta quinta-feira, 9, correspondeu a 49% da média de abril, de acordo com o site Climatempo. Ao todo, a cidade recebeu 156 mm de chuva durante esse período.

A chuva que ocorreu durante esses dias deixou o trânsito caótico, causou engarrafamentos, deslizamentos de terra e queda de árvores em vários pontos da cidade. Além disso, restaurantes foram fechados e eventos cancelados.

