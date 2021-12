Salvador deve repetir segurança da Copa das Confederações

Sede da Copa das Confederações, Salvador deve repetir no próximo mês, durante a Copa do Mundo, o esquema de segurança usado no evento do ano passado. Com um roteiro semelhante em mãos, representantes de órgãos do estado, município e governo federal voltaram a se articular para garantir tranquilidade a moradores e turistas durante o Mundial.



De acordo com assessores da Secretaria de Segurança do estado, os policiais estarão concentrados, principalmente, na Arena Fonte Nova e entorno, nos centros de treinamento das seleções e nos locais onde haverá transmissão dos jogos, como a Fan Fest.



Os agentes de segurança também receberam a orientação para reforçar a atenção sobre a rede hoteleira e os pontos turísticos de Salvador e das cidades próximas. O plano de ação envolve tanto a atuação de policiais militares, civis, rodoviários, agentes federais, como de agentes da Guarda Municipal, de trânsito e da Defesa Civil.



A segurança no estado ainda será reforçada pela presença de cerca de 2,3 mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica que estarão na Bahia. Tropas do Exército também vão formar uma força de contingência que, apesar de não estar nas ruas, pode ser acionada em casos de emergência e crise.



Alguns dos homens das tropas federais serão deslocados para cidades vizinhas onde ficarão hospedadas as delegações da Alemanha, Croácia e Suíça, como os municípios de Santa Cruz Cabrália, Porto Seguro e Mata de São João.



No início de maio, o esquema foi testado durante o clássico Bahia e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, envolvendo a escolta das delegações, o controle das atividades nos arredores da Arena Fonte Nova e as vistorias antibombas. O patrulhamento da cidade será mantido.

