As mulheres vítimas de violência doméstica em Salvador devem contar com um centro especializado de atendimento, batizado de Casa da Mulher Soteropolitana. A informação foi divulgada pela nova secretária de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude de Salvador (SPMJ), Fernanda Lordelo, durante entrevista ao programa Isso é Bahia, na rádio A TARDE FM, na manhã desta sexta-feira, 15.

Ainda sem data para começar a funcionar, o novo serviço é uma das ações do plano de governo desenvolvido pela prefeitura. “Na Casa (da Mulher Soteropolitana), a gente vai buscar atender, de forma humanizada, as mulheres em situação de violência e integrar o sistema de justiça, com o juizado especial, Ministério Público, Defensoria Pública e as Deams (Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher)”, afirmou.

Raphael Santana Salvador deve contar com novo centro integrado de apoio às mulheres vítimas de violência

A ideia, segundo Fernanda Lordelo, é a de que o centro especializado sirva de alojamento para estas mulheres, com apoio psicossocial, inclusive para os filhos, e serviços de capacitação da mulher para busca da sua autonomia econômica.

Questionada sobre a exposição das vítimas, com a divulgação de endereços de abrigos e centros especializados, a secretária acredita que o trabalho conjunto, com atuação do MP, Defensoria e todos os outros órgãos, vai garantir uma proteção adicional à mulher. “São pontos que precisam ser tratados com muita cautela, porque, muitas vezes, a ausência do sigilo devido gera a morte da mulher. O diálogo especializado com estes setores faz com que a gente crie alternativas de segurança para estas mulheres”.

Aumento da violência

Os dados da violência doméstica, especificamente no período da pandemia da Covid-19, ainda são desencontrados, mas se acredita em um aumento significativo, uma vez que a mulher está em situação de confinamento com os agressores.

“Alguns índices vêm de reportagens, mas sem dados específicos. Os centros de referência, por exemplo, não tiveram um aumento tão significativo e a base da Secretaria é o centro. Entretanto, pela própria condição de confinamento, as relações humanas ficaram mais sensibilizadas. Então, há, sim, uma predisposição de registros neste sentido”, concluiu.

Onde Denunciar

– Disque 180

– Delegacia Especial de Atendimento à Mulher – Brotas (71) 3116-7000

– Delegacia Especial de Atendimento à Mulher – Periperi (71) 3117-8203

