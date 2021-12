Salvador contabiliza 700 resgates de animais silvestres em 2018

Quase 700 animais silvestres foram resgatados pela Guarda Municipal de Salvador em 2018. Segundo o órgão, o número é um reflexo da invasão da área urbana por estes animais, provocada pelo desmatamento das áreas verdes da cidade.

Dos 689 animais resgatados, 124 foram cobras, sendo 99 jiboias. Segundo o supervisor do Grupo Especial de Proteção Ambiental (Gepa), Robson Pires, o descarte irregular do lixo também colabora para o aumento das serpentes nas áreas urbanas, uma vez que o acúmulo dos resíduos atrai roedores, que servem de alimentos para as cobras.

No total, foram 74 espécies de animais. Entre eles, estão 2018 micos do tufo branco, 52 jabutis e 50 sariguês. “Grande parte dos nossos atendimentos foi realizada entre a região da Barra e Pituba”, destaca o supervisor.

Em todo o ano de 2017, foram realizados em Salvador 1021 resgates, contra 597 em 2016. Caso encontre um animal silvestre, a população pode acionar a Guarda Civil através do telefone 71 3202-5312

Desmatamento das áreas verdes contribui para aparecimento dos animais

