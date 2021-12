Salvador completa três dias sem registro de roubo a ônibus, aponta SSP

Salvador completou, no final da noite de sábado, 26, três dias consecutivos sem registro de roubos a ônibus, segundo levantamento da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Ainda conforme a SSP, em novembro, ações das polícias Militar e Civil garantiram a redução de 49,5% da prática criminosa. No acumulado do ano a diminuição é de 16,8%. De janeiro a novembro de 2020 foram contabilizadas 1.480 ocorrências. No ano passado, no mesmo período, a polícia registrou 1.778 roubos.

