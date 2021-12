Salvador celebra Dia Nacional da Favela; envie imagens

Pela primeira vez, Salvador celebra o Dia Nacional da Favela, nesta quarta-feira, 4. A data será marcada com uma programação especial no Pelourinho, promovida pela Central Única das Favelas (Cufa), que vai contar com aulões de capoeira e dança afro, palestra e shows.

As ações serão realizadas na Praça Tereza Batista, a partir das 13h. Os interessados devem levar um brinquedo para ter acesso ao evento. Ao final, será feita a entrega do regimento para a oficialização da data no calendário oficial do estado da Bahia.

Confira a programação:

13h: Sarau dos alunos do curso de violao da Cufa

13h40: Aulão de capoeira com Mestre Pitbull

14h30: Aulão de dança AFRO com a prof. Tatiana Campelo

15h10: Palestra com o escritor Sérgio Carvalho, autor do livro Ghettos: Aparthaid Urbano

15h40: Show da banda Nova Saga

16h20: Encerramento com entrega do regimento para oficialização do Dia Estadual da Favela

16h30: Participação do cantor Edcity, workshop de turbantes com Andreza Pinto, oficinas de aromaterapia, cromoterapia e reiki e diversão com slackline.

Participe do Dia Nacional da Favela enviando fotos da sua comunidade para o nosso WhatsApp (71 9 9601-0020). Sua foto poderá ser publicada em uma galeria especial no Portal A TARDE!

adblock ativo