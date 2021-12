Salvador Card suspende atendimento virtual e no Comércio

O Salvador Card suspendeu nesta quarta-feira, 7, o funcionamento do posto do Comércio e o atendimento virtual do Vale Transporte Eletrônico (VTE).

De acordo com informações da assessoria do Salvador Card, a interrupção do serviço foi causada por uma pane no link da Embratel. A previsão é que o problema seja solucionado nesta quinta-feira, 8.

Os postos da Estação da Lapa e do Iguatemi permanecem com atendimento ao público normal.

adblock ativo