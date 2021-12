Salvador Card para idosos é emitido a partir desta segunda

Idosos podem solicitar a partir desta segunda-feira, 2, o cartão que fornece acesso livre à parte traseira dos ônibus de Salvador. É possível agendar o atendimento por meio do portal do Salvador Card. O procedimento é realizado nos posto do Comércio, Cajazeiras e Periperi.

Cerca de 75 mil idosos já estão cadastrados. Pessoas acima de 65 anos podem solicitar o benefício. É necessário levar originais e cópias da carteira de identidade, do CPF e comprovante de residência. O cartão é emitido na hora e a primeira via é gratuita.

A partir de 1º de julho, o idoso só poderá passar na catraca sem pagar se possuir este cartão. Os demais passageiros com mais de 65 anos só terão acesso, de forma gratuita, aos assentos dianteiros, que ficam antes da catraca.

adblock ativo