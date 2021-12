Salvador Card Móvel atenderá usuários em bairros da capital

Usuários de ônibus em Salvador vão contar com mais uma opção na hora de fazer a recarga do Bilhete Avulso. A prefeitura, através da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), lançou, nesta terça-feira, 12, o Salvador Card Móvel.

O veículo percorrerá bairros, ainda não divulgados pela prefeitura, para ofecerer serviços de atendimentos das 5h30 às 13h30. A perspectiva é que na próxima etapa da ação também seja oferecida a recarga do cartão de estudante, quando o roteiro será voltado para áreas escolares.

Até então, os serviços eram oferecidos somente nos postos do Salvador Card localizados na Estação da Lapa, Comércio, Iguatemi, Estação Pirajá e das Prefeituras-Bairro e em toda a rede credenciada do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador (Setps), que pode ser conferida no site www.salvadorcard.com.br.

adblock ativo