"Salvador Boa Praça" acontece neste fim de semana

Neste fim de semana, a Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, recebe mais uma edição do "Salvador Boa Praça". O evento reúne gastronomia, moda, cultura e entretenimento, das 10h às 18h.

No sábado, 14, a programação começa com a apresentação do DJ Mauro Telefunksoul. Na sequência, entra a banda Di Maré, que deixa o palco para a peça "Pluft o Fantasminha". Às 17h é o momento da flauta de Elisa Goritzki e seus convidados. A noite começa e termina com a dupla Átila e Alexandre Peixe que comandam a banda APO2.



Para o domingo, 15, o evento começa sua programação com espaço para as crianças. Às 10h tem musicalização e bailinho. As 13h é a vez do DJ Mauro Telefunksoul e em seguida a SSa Som Soteropolitano Ambulante assume o espaço. Depois é a vez da Stripulia com Chapeuzinho Vermelho. O duo Paulinho Andrade & Luizinho Assis assumem o palco na sequência e a noite termina ao som de Trois, com Renata Bastos, Júlia Dell´Orto e Bruna Barreto.

