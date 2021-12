Salvador bate meta da ONU e reduz mortes em acidentes de trânsito

Salvador está entre as seis cidades brasileiras que conseguiram reduzir o número de mortes no trânsito. Além da capital baiana, Aracaju, Belo Horizonte, Curitiba, Rio Branco e Porto Alegre também atingiram a meta de 50% - de 2011 até 2020 - estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Com 55% da determinação alcançada antecipadamente, Salvador foi a segunda melhor avaliada e só perde para Rio Branco, capital do Acre, que atingiu 64% da meta, conforme levantamento divulgado pela Folha de São Paulo. Os dados percentuais levam em consideração o índice de mortes para cada 100 mil habitantes.

A capital baiana tem o menor índice de mortes de trânsito dede 2016. Capitais como Recife, Fortaleza, São Paulo, Belém e Campo Grande também apresentaram reduções e devem alcançar a meta até o próximo ano. Ainda conforme a avaliação, o trânsito de Palmas (TO) é considerado o último no quesito segurança, com taxa de mortalidade de 18,84% por 100 mil habitantes em 2018.

A meta estabelecida pela ONU visa minimizar os impactos causados pelas mortes. Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), na Bahia, 52% de internações são com vítimas de trânsito. O Sistema Único de Saúde (SUS) aponta que 36 mil pessoas morrem anualmente no país em decorrência de acidentes de trânsito, o que interfere diretamente em recursos destinados à saúde pública e previdência social.

Radares e bafômetros

Para Fabrizzio Muller, superintendente da Transalvador, o destaque conquistado é fruto de um trabalho conjunto desenvolvido por toda gestão municipal, que passa desde a intensificação da fiscalização, com uso de radares e bafômetros, até o investimento em novos projetos viários.

Muller também atribui o mérito à criação do comitê Vida no Trânsito, que congrega o Ministério da Saúde, as polícias rodoviárias (estadual e federal) e a Secretaria Estadual de Saúde (Sesab).

Em entrevista ao Portal A TARDE, o gestor comemorou o alcance antecipado da meta estabelecida pela ONU na Década da Segurança no Trânsito. O superintendente ainda falou das críticas que apontavam uma "indústria das multas" e as dificuldades para implantar em Salvador o que é estabelecido pela legislação federal.

Portal A TARDE - Salvador alcançou uma importante meta, antecipando o que foi estabelecido pela ONU em relação à diminuição de acidentes de trânsito, qual a sua avaliação sobre este resultado?

Fabrizzio Muller - É muito positivo, já que Salvador conseguiu atingir com três anos de antecedência. Foi a primeira capital a atingir esta meta. Estamos melhorando os nossos índices, que é utilizado no mundo inteiro, que é o de morte por 100 mil habitantes, e a gente fechou em 2018 com 3.99, ou seja, 3.99 por 100 mil habitantes. É o menor índice entre as capitais.

Portal A TARDE - O que pode ser destacado na gestão da Transalvador para que estes números expressivos fossem alcançados?

Fabrizzio Muller - Não é só a Transalvador, é todo esforço da gestão municipal. No que compete à parte de fiscalização e ordenamento, que é uma das principais ferramentas da redução de mortes, são ações da Transalvador. A gente escolhe pontos de alto potencial de risco para acidentes e realizamos blitz de alcoolemia, que é feita pelo município diariamente e é imprescindível na redução de mortes. Mas temos outras ações, que são da Superintendência e também de outros órgãos, como a Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), que diz respeito aos projetos viários e as requalificações que são pensadas com viés de segurança viária, de velocidade reduzida e espaços compartilhados com mais segurança para os pedestres. É todo um esforço de toda gestão, que tem falado o mesmo idioma com esse propósito de redução de acidentes. Temos as ações de fiscalização e educação para o trânsito feito pela Transalvador e a de engenharia que tem a Transalvador e a FMLF, Sucop, a Seinfra, todas elas com este mesmo propósito.

Portal A TARDE - A responsabilidade aumenta a partir desta colocação de destaque?

Fabrizzio Muller - Este é um dado que a gente não pode se acomodar, porque enquanto houver mortes no trânsito é preciso trabalhar para evitar. Toda morte no trânsito é evitável e tem que ser evitada. Temos mantido de forma bem presente a fiscalização, lançamos recentemente o projeto Trânsito Calmo (limitação de 40Km/h), na Pituba, que é um projeto-piloto que deve ir para outros bairros da cidade, temos intervenções de engenharia de trânsito, com redução de velocidade, com o objetivo de tornar as travessias de ruas mais seguras para os pedestres, reduzindo um dos principais motivos de acidentes, que são os atropelos. É investir nestes projetos de trânsito de seguro, de redução de velocidade, de ampliação dos espaços para pedestres e ciclistas, tudo isso dentro desse foco de melhorar ainda mais este índice.

Portal A TARDE - Este resultado junto à ONU é uma resposta para quem criticava o excesso de rigor de fiscalização da Transalvador e até apontava uma “indústria das multas” em Salvador?

Fabrizzio Muller - Eu não tenho dúvidas. Mas deixo claro que não implantamos novas regras, eram regras estabelecidas nacionalmente, que passamos a fiscalizar e fazer cumprir. Este título de “indústria das multas” é equivocado, porque os resultados estão aí, e isso mostra que o caminho é este e está correto. É preciso apoiar a fiscalização de trânsito, entender que ela é necessária em uma cidade como a nossa. O que a gente queria desde o início era mudar o comportamento do cidadão, e a gente vem conseguindo. Se pegarmos o número de multas aplicadas até 2016 e depois de 2016, até a presente data, a gente vê que elas reduziram. Então estamos reduzindo a cada ano e estamos reduzindo de forma recorrente, o que mostra que o motorista está cumprindo mais as regras e com isso ele causa menos acidentes, e este é o objetivo.

