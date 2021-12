Salvador apresenta avanços de tecnologia durante fórum na Dinamarca

A agenda de inovação e tecnologia de Salvador foi apresentada nesta quarta-feira, 9, pelo Secretário de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência de Salvador, André Fraga, durante o Fórum de Economia Verde e Inovação do C40, rede de 94 grandes cidades globais, em Copenhague, na Dinamarca.

Durante a apresentação, Fraga comentou sobre as iniciativas do governo local para contribuir com a maturidade e aceleração do ecossistema em Salvador em quatro setores: a integração dos atores do ecossistema; as chamadas e editais; a infraestrutura de dados; a promoção de espaços físicos de colaboração e a implantação de incentivos à inovação.

A sessão foi dividida com representantes de Nova York, Vancouver e Portland. Também estiveram presentes representantes das prefeituras de Accra, Durban, Los Angeles, Paris, Copenhague e Sydnei.

De acordo com a secretaria, Salvador é a cidade do Norte e Nordeste que possui mais startups e tem a previsão de lançar, nos próximos dias, a minuta da Política Municipal de Inovação, para consulta pública, que tem como objetivo promover incentivos para empresas e startups de tecnologia.

Nesta sexta-feira, 11, o prefeito ACM Neto estará no Encontro de Prefeitos do C40. O evento ocorre a cada dois anos e possui em uma agenda entrevistas para o Financial Times, agências internacionais, entidades de inovação e empresas, e também participação de uma sessão plenária sobre jovens lideranças pela ação climática.

