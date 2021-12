Salvador aplica 1ª, 2ª e 3ª doses contra Covid-19 nesta sexta-feira

A vacinação contra a Covid-19 em Salvador segue nesta sexta-feira, 03, com aplicação de 1ª, 2ª e 3ª doses. Estão sendo imunizados os idosos com 80 anos ou mais e o público maior de 18 anos. Para os idosos que estiverem acamados ou com dificuldade de locomoção, também está disponível o serviço Vacina Express. Não é necessário realizar um novo cadastro no sistema.

A vacinação para os demais públicos, ou seja, adolescentes com ou sem comorbidades, está suspensa.

O serviço de oferta de doses nas Prefeituras-Bairro também prossegue para as pessoas com 18 anos ou mais que não estão com nome no site da Secretaria Municipal da Saúde, , das 8h às 17h. O atendimento deve estar agendado através do endereço horamarcada.salvador.ba.gov.br.

Confira os pontos de vacinação desta sexta-feira (3):

3ª DOSE - PESSOAS COM 80 ANOS OU MAIS – 8h às 16h

A aplicação da terceira dose será administrada em idosos com 80 anos ou mais que tomaram a segunda dose até o dia 12 de março de 2021. Antes de se dirigirem aos postos devem conferir se o nome está na lista do site da SMS.

Drive-thrus: Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), Shopping Bela Vista, Faculdade Universo (Avenida ACM) e 5º Centro de Saúde (Barris).

Pontos fixos: 5º Centro de Saúde (Barris), USF Vista Alegre, USF Cajazeiras V, UBS Virgílio de Carvalho e USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas).

2ª DOSE – OXFORD – 8h às 16h

As pessoas que estão com a data de reforço contra a Covid-19 da Oxford programada para até o dia 15 de setembro já podem procurar os pontos de imunização para receber a vacina.

Drive-thrus: Unijorge (Paralela), Barradão (Canabrava), FBDC Cabula e Vila Militar (Dendezeiros).

Pontos fixos: Barradão (Canabrava), UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF Federação, USF Pirajá, Unijorge (Paralela), USF Plataforma, USF Vila Nova de Pituaçu e USF Colinas de Periperi.

2ª DOSE – CORONAVAC – 8h às 16h

Amanhã todas as pessoas que estão com a data de reforço contra a Covid-19 da CoronaVac programada para até o dia 5 de setembro já podem procurar os pontos de imunização para receber a vacina.

Drive-thru: Universidade Federal da Bahia – Campus Ondina.

Pontos fixos: CSU Pernambués, UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), USF Curralinho e USF Tubarão.

2ª DOSE – PFIZER – 8h às 16h

As pessoas que estão com a data de reforço da vacina contra a Covid-19 da Pfizer programada para até o dia 15 de setembro já podem procurar os pontos de imunização para receber a vacina.

Drive-thrus: Uninassau (Pituba), Parque de Exposições (Paralela), Arena Fonte Nova (Nazaré), Universidade Católica do Salvador (Pituaçu) e Shopping da Bahia.

Pontos fixos: USF Sérgio Arouca (Paripe), USF Cajazeiras X, USF Vale do Matatu, USF Imbuí, Universidade Católica (Pituaçu), USF João Roma Filho (Jardim Nova Esperança), Clube dos Oficiais (Dendezeiros) e USF Eduardo Mamede (Mussurunga).

1ª DOSE - REPESCAGEM: PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 18 ANOS - 8h às 16h

Antes de se dirigirem ao ponto de imunização, todas as pessoas habilitadas para vacinação com idade igual ou superior a 18 anos deverão, obrigatoriamente, conferir no site da SMS se o nome aparece como apto para receber o imunizante.

Drive-thru: FBDC Brotas.

Pontos fixos: USF Teotônio Vilela II (Fazenda Coutos II), USF Fernando Filgueiras (Cabula VI), FBDC Brotas e UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras).

