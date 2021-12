Salvador amplia número de postos para vacinação contra febre amarela

Para garantir o acesso da população à imunização contra a febre amarela, o município de Salvador ampliou para 28 o número de postos de referência. As unidades funcionarão nesta quinta-feira, 6, das 8h às 17h. Já na sexta, 7, uma nova lista será divulgada com a ampliação da rede (confira abaixo).

O Ministério da Saúde também divulgou uma nova recomendação para imunização contra a febre amarela. A partir de agora, Salvador adotará estratégia de vacinação em dose única. Ou seja, as pessoas que já foram imunizadas contra a doença, independentemente do tempo, não precisarão do reforço.

Em 2014, a Organização Mundial da Saúde (OMS) já havia destacado que uma única dose garantiria a imunidade por toda a vida, não sendo necessária a vacinação a cada dez anos.

“Uma equipe de especialistas em imunização determinou, após anos de pesquisas, que a vacina de reforço na realidade não oferece proteção adicional em relação à que uma pessoa adquire quando recebe a primeira dose”, esclarece a OMS.

Até então, o governo brasileiro pedia que os moradores das áreas de risco ou quem fosse viajar para esses locais, tomassem uma dose da vacina e, após 10 anos, recebessem reforço.

Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, quando a OMS recomendou a aplicação de dose única em 2014, o governo federal avaliou que os estudos ainda não eram suficientes para que fosse adotada a decisão da entidade, naquele momento. Porém, "hoje existiriam evidências científicas de que uma dose da vacina da febre amarela é suficiente ao longo da vida", acrescentou.

Com a nova determinação do governo federal, a partir de agora só serão vacinadas nos postos de saúde da rede municipal de Salvador aquelas pessoas que ainda não tomaram nenhuma dose do imunobiológico.

O município já distribui 200 mil doses da vacina para os postos de referência em imunização e assim fará gradativamente, garantido a imunização dos que procurarem pelo serviço. Salvador não registra caso de febre amarela em humanos, apenas em macacos. Dos 50 animais capturados, entre vivos e mortos, seis tiveram confirmação positiva para doença.

Confira os postos de referência:

1. Multicentro Carlos Gomes –Rua Carlos Gomes, 63/66, Centro.

2. Centro de Saúde Virgílio de Carvalho – Rua Duarte da Costa, s/n, Dendezeiros.

3. Centro de Saúde Péricles de Laranjeira- Rua Pitangueiras, s/n, Fazenda Grande do Retiro.

4. Multicentro Liberdade- Rua Lima e Silva, nº 217, Liberdade (antigo 3º Centro de Saúde).

5. USF Vale do Matatu– Rua Edson Saldanha, s/n- Baixa do Tubo - Matatu.

6. Multicentro Amaralina–Av. Visconde de Itaboray, nº 1193, Amaralina.

7. Unidade de Saúde da Família Clementino Fraga – Av. Centenário, s/n, Centenário.

8. Unidade de Saúde da Família Parque de Pituaçu – Rua Araújo Bastos, nº100, Pituaçu.

9. Unidade de Saúde da Família Mussurunga I – Rua 1, Setor E, Caminho 16, s/nº, Mussurunga I

10. Centro de Saúde Eunísio Teixeira- Rua Jurucutus, s/n, Saboeiro.

11. Centro de Saúde Edson Barbosa – Avenida Hilda, nº 02, Pernambués.

12. Centro de Saúde Canabrava- Rua Bentivis, s/n, final de linha de Canabrava.

13. Centro de Saúde Castelo Branco- Rua A, 3º Etapa- Centro Social Urbano de Castelo Branco.

14. Unidade de Saúde da Família Estrada da Cocisa – Rua Monte Claros, s/nº, Paripe (final de linha).

15. Unidade de Saúde da Família Alto da Terezinha- Rua Direta da Terezinha, s/n.

16. Unidade de Saúde da Família Ilha Amarela- Rua Nova Esperança, Ilha Amarela.

17. Unidade de Saúde da Família Alto de Coutos II- Rua Golan, s/n, Parque Setúbal.

18. Unidade de Saúde da Família Vista Alegre - Rua do Sabiá, s/n, Vista Alegre.

19. Unidade de Saúde da Família Cajazeiras V – Estrada do Matadouro, Rótula de Cajazeiras, s/nº.

20. Unidade de Saúde da Família Candeal Pequeno – Rua 18 de Agosto, s/n – Candeal Pequeno.

21. Unidade de Saúde da Família Santa Luzia – Rua Almirante Alves Câmara, 112 – Eng. Velho de Brotas.

22. Centro de Saúde Manoel Vitorino – Avenida Dom João VI, 450 – Brotas.

23. Centro de Saúde Cardeal da Silva – Rua Direita de Cosme de Farias, s/n.

24. Colégio Militar do Exército - Rua Território do Amapá, 455,Pituba.

25. Centro de Saúde Alfredo Boureau - Rua Jaime Sapolnik (ladeira do Marback), setor 2, Conj. Guilherme Marback, Imbuí.

26. Unidade de Saúde da Família Boca da Mata - Setor 07, Caminho 58, Fazenda Grande IV (final de linha).

27. Igreja Assembleia de Deus – Rua Vila Catarino, s/n – Vila Laura.

28. Igreja Católica Jesus de Nazaré – Rua Mário Rego dos Santos, 50 Vila Laura.

adblock ativo