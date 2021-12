Salvador amanhece sem ônibus em Dia Nacional de Luta

Salvador amanheceu nesta quinta-feira, 11, sem ônibus. Isso porque os rodoviários aderiram ao Dia Nacional de Luta, que mobiliza diversas categorias pelo País. O movimento acontece em todas as garagens dos coletivos, de acordo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Hélio Ferreira. O movimento foi encerrado às 8 horas e o transporte público normalizado gradativamente.



Enquanto isso, veículos do Subsistema Especial de Transporte Complementar (Stec) atendem a população. Como o movimento foi anunciado antecipadamente, poucas pessoas se arriscaram a ir para os pontos de ônibus, que estão praticamente vazios.

A expectativa é de um dia complicado na capital e na Região Metropolitana de Salvador (RMS), já que a Central Única dos Trabalhadores (CUT), que organiza o dia de protesto, anunciou que vai realizar bloqueios nas rodovias, além de uma passeata do Campo Grande até a Praça Municipal a partir das 11 horas.

O Dia Nacional de Luta tem adesão de diversas categorias, como professores, profissionais de saúde, operários da construção civil e bancários. Com exceção dos profissionais de saúde, que assim como os rodoviários vão fazer uma paralisação relâmpago atrasando o início do expediente, os demais trabalhadores vão cruzar os braços durante todo o dia nesta quinta.

