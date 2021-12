Salvador amanhece com pontos de alagamentos e trânsito lento

Os motoristas encontram dificuldade para trafegar em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 8, por causa da forte chuva que atinge a cidade. O trânsito lento causa retenção nas vias, o que faz os condutores aumentarem a atenção no trânsito.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a avenida Paralela encontra-se congestionada e os pontos mais críticos estão em um alagamento na rua Luiz Régis Pacheco, no bairro do Uruguai, no Jardim Placaford (Piatã) e nas imediações da Rodoviária, em frente ao posto de gasolina Mataripe. Além de um poste caído na avenida Otávio Mangabeira, próximo ao Sesc Piatã.

Segundo o boletim da Defesa Civil, até às 7h40 foram registrados quatro alagamentos de imóveis, uma ameaça de desabamento, uma árvore ameaçando cair, duas árvores caídas, um desabamento de imóvel, dois desabamentos parciais e 13 deslizamentos de terra.

Índice pluviométrico

Deste domingo, 7, até a madrugada desta segunda-feira, 8, choveu 164 mm, sendo que a previsão para o mês de julho era de 175 mm.

Relatório apresentado pela Cemadec

