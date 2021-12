Salvador amanhece com chuva e céu nublado

Salvador amanheceu com fortes chuvas nesta sexta-feira, 19, o que ocasionou pontos de alagamento na cidade. De acordo com o aviso meteorológico da Defesa Civil (Codesal), o dia deve permanecer com céu nublado a parcialmente nublado com chances de 80% de chuvas fracas ao longo do período. O órgão não aponta risco de deslizamentos de terra.

O mesmo cenário é previsto para o sábado, 20. O percentual de possibilidade de chuva, por vezes moderada, varia de 80% a 70% a qualquer hora do dia. Também não há risco de deslizamentos, segundo o informativo atualizado às 8h30 desta sexta.

A chuva atingiu bairros centrais no início da manhã e regiões periféricas por volta das 9h30. Trovões foram percebidos em alguns pontos da cidade.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura na capital baiana varia hoje de 25°C a 32°C, enquanto que a umidade fica entre 90% e 55%. Os ventos fracos devem prevalecer.

