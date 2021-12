Salvador ainda terá dois dias de chuva no início do verão

Diferente do que é esperado da estação mais quente do ano, o primeiro dia de verão, não foi ensolarado. Este ano, depois de uma madrugada chuvosa desta terça-feira, 20, a cidade ainda terá mais dois dias de chuva.

De acordo com a meteorologista Cláudia Valéria, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que o tempo nublado e chuvoso persista até quinta, 22, quando o sol voltará a aparecer.

Ela conta que, de 1º a até o dia 19 deste mês, choveu 17,7 mm em Salvador. “Nesse mesmo período chove, em média, 142,8 mm, ou seja, até agora choveu 12% do que era esperado”, acrescentou.

Apesar dos dias nublados com períodos de chuva, a Marinha do Brasil, por meio do Comando do 2º Distrito Naval, informou que até o momento não há previsão de mau tempo. Mesmo com a chuva, não houve alteração no mar.

Mar Grande

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), as embarcações da travessia Salvador-Mar Grande funcionam normalmente.

As escunas que fazem o passeio pelas Baía de Todos-os- Santos tiveram as travessias canceladas. Como se trata de uma atividade voltada para o turismo, com paradas para banho na Ilha dos Frades e Ponta de Areia, em Itaparica, os operadores suspenderam o serviço. A previsão é retomar nesta quarta, 21.

adblock ativo