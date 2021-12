Salvador ainda apresenta "cicatrizes" da chuva

>> Você sofre com buracos no seu bairro? Mande fotos e vídeos e participe da nossa cobertura

Após enfrentar duas semanas de mau tempo com alguns dias mais críticos, a população de Salvador ainda sofre com as "cicatrizes" da chuva. O trânsito é um dos setores mais afetados, por conta dos buracos formados no asfalto após alguns dias de aguaceiro. As Avenidas Paralela, ACM, Jorge Amado e o bairro da Narandiba são exemplos de vias que estão repletas de desníveis na pista.



Para evitar prejuízos, os motoristas devem redobrar a atenção e desviar de buracos. Neste fim de semana, a Prefeitura aproveitou a trégua da chuva para reparar os buracos.





Buraco onde carro caiu durante chuva no Bate Facho ainda não foi tapado

