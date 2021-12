Salvador adere às mudanças no calendário de vacinação

Com base nas mudanças estabelecidas pelo Ministério da Saúde, Salvador já aderiu às mudanças no calendário de vacinação para imunizar os cidadãos. As alterações ampliam o calendário básico para seis vacinas. São elas : tríplice viral, tetra viral, dTpa adulto, HPV, meningocócica C e hepatite A.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom), o objetivo das alterações é aumentar a proteção de crianças e dos adolescentes. Entre os adultos, a meta é manter a eliminação do sarampo e da rubéola e evitar novas contaminações de caxumba e coqueluche.

