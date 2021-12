Salvador adere a movimento internacional The Street Store

A capital baiana receberá neste sábado, 31, a partir das 9h, na praça Marechal Deodoro (Praça das Mãos), no Comércio, a primeira edição baiana do The Street Store, projeto internacional que disponibiliza uma loja gratuita voltada para pessoas em situação de rua e vulnerabilidade econômica.

O evento marcará a passagem do Dia de Visibilidade da População em Situação de Rua, que é comemorado neste sábado.

No local, funcionará uma loja a céu aberto, com araras montadas para exposição de roupas, sapatos e acessórios em perfeito estado, resultado de doações.

Os visitantes poderão escolher as peças e levá-las gratuitamente. Todo o atendimento será prestado por voluntários, que vão atuar como "vendedores".

A intenção, de acordo com uma das organizadoras do The Street Store em Salvador, Eri Suzart, é restaurar um pouco da integridade das pessoas em situação de rua perante a sociedade.

"Queremos despertar nessas pessoas, que são invisíveis para grande parte da sociedade, a dignidade e a esperança. Muitas delas nunca tiveram o direito de escolher a roupa que vai vestir", afirmou.

Em Salvador, o evento - que nasceu na África do Sul, no ano passado - ganhará uma nova roupagem: além da loja, contará com atividades voltadas para as gestantes, brincadeiras para as crianças, serviços médicos, cabeleireiro e distribuição de alimentos.

"Transformamos uma atividade do projeto em um dia de extensa programação. São serviços simples, mas muito importantes para pessoas que dificilmente têm acesso a serviços básicos", afirmou.

O encerramento do evento ficará por conta da apresentação da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), que realizará, às 16h, um concerto gratuito na mesma praça. O evento trará a violinista Priscila Plata Rato.

Dignidade

Durante todo o dia, o projeto estará recebendo doações de roupas e sapatos infantis e de adultos para ambos os sexos, além de enxoval para bebes e grávidas em bom estado de conservação.

Para a coordenadora do Movimento Nacional da População de Rua (MNPR), Maria Lúcia Santos Pereira, ações como a The Street Store são mecanismos transformadores para a pessoa em situação de rua.

"Muitas vezes, o que falta para aquela pessoa retornar ao seio familiar é a dignidade, a vontade de viver. A partir de ações que parecem bobas, como um simples corte de cabelo, uma roupa limpa, essa vontade perdida é resgatada", afirmou.

