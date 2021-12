Salvador acorda sem ônibus; paralisação vai até as 8h

Os rodoviários de Salvador deram início à paralisação da categoria desde as 4 horas desta quarta-feira, 15. A ação faz parte da mobilização convocada pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) e pela Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) contra a aprovação do Projeto de Lei (PL) 4330, que regulamenta a terceirização no Brasil.

Os coletivos deveriam circular a partir das 8h, mas até o momento os veículos continuam nas garagens. Nas ruas da capital, o movimento de passageiros nos pontos de ônibus e nas estações de transbordo, como Mussurunga e Iguatemi, é intenso neste momento, segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador).

Daniel Mota, diretor de imprensa do Sindicato dos Rodoviários - que está na garagem da empresa de ônibus Central, em Pau da Lima, em mobilização com os rodoviários - informou ao Portal A TARDE que a categoria tem mais duas pautas de reivindicações, além da luta contra a PL.

"A categoria está reunida nas garagens das empresas de ônibus reivindicando três pontos: o primeiro é em protesto contra a PL 4330, que foi aprovada no planalto; a outra é sobre a violência urbana, por conta dos assaltos a ônibus e agressão que os rodoviários vêm sofrendo. O último ponto é pela campanha salarial, que reivindica aumento aos empresários, pois até o momento eles não se sensibilizaram", afirma ele.

Com relação à violência, Daniel afirmou que o sindicato já "enviou todas as reivindicações dos rodoviários à Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, mas cada dia aumenta a prática de assalto a coletivo".

Coletivos são mantidos nas garagens das empresas (Foto: Divulgação)

Outras manifestações

De acordo com a CTB e os sindicatos de cada categoria, bancários, comerciários e profissionais da saúde e da educação das redes estadual e municipal estão entre os profissionais que vão interromper as atividades e realizar manifestações contra o PL da terceirização.

Os profissionais de saúde irão se concentrar às 9h na Assembleia Legislativa da Bahia e vão caminhar até a Governadoria no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Os comerciários se reúnem a partir das 10h na avenida 7 de Setembro. Os professores irão se concentrar às 15h, no Campo Grande.

<GALERIA ID=19981/>

adblock ativo