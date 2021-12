Salvador acorda sem ônibus neste domingo

Salvador amanheceu sem ônibus neste domingo, 20, assim como prometido pelo sindicato dos rodoviários. A paralisação da categoria ocorre por conta da falta de acordo entre os trabalhadores e o patronato, que afirma que não pode dar o reajuste de 6% na remuneração e de 10% no tíquete pedido pelos funcionários do Consórcio Integra.

Para atender as pessoas que precisam sair neste domingo, a Prefeitura de Salvador autorizou a circulação dos 300 micro-ônibus (os amarelinhos) do Subsistema de Transporte Especial Complementar (Stec) em oito localidades de Salvador, como Vasco da Gama, Cajazeiras, Liberdade, Cabula, Pirajá, São Caetano, além da avenida Suburbana e em toda a extensão da orla.

Com isso, vias como a avenida ACM, Bonocô e Paralela não serão atendidas por esse sistema, que vai cobrar meia-passagem típica dos domingos, no valor de R$ 1,85. Os proprietários de veículos de transporte escolar também foram autorizados a fazer o transporte coletivo.

O Portal A TARDE percorreu algumas localidades da cidade, como Dique do Tororó, Vasco da Gama, Centenário, região do Shopping da Bahia e Pernambués e constatou poucas pessoas nos pontos de ônibus aguardando a chegada dos amarelinhos. Situação semelhante também foi observada na Estação da Lapa e no terminal da rodoviária.

A técnica de enfermagem Tamara Carine ficou mais de 2 horas no ponto de ônibus a espera de um transporte para ir ao trabalho. Moradora de Cajazeiras, ela precisou pegar uma van clandestina para pode chegar ao centro da cidade, onde trabalha. "Cheguei no ponto às 4h40 e só às 7h consegui pegar uma van", reclamou ela, dizendo que entende a reivindicação dos rodoviários, que a paralisação acaba atrapalhando a vida de todos.

Tamara Carine reclama dos transtornos causados pela paralisação | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Motoristas de aplicativos

A reportagem notou, no entanto, mais automóveis circulando, assim como mototáxis e veículos de aplicativos como a Uber. Segundo o uberista Daniel Ferreira, é esperado que o movimento aumente por conta da falta de coletivos. Ele, inclusive, afirma que a expectativa nos grupos de motoristas do aplicativo é que a demanda fique perto do que ocorreu no Carnaval e no Réveillon, apesar dele mesmo não acreditar que chegue a tanto.

"Me preparei para atender a demanda, principalmente de pessoas que saíram de festas na madrugada deste domingo", disse ele, que está na rua desde as 3h30. Normalmente, contou Ferreira, sai às 5h30.

Ferreira ainda contou que cerca de 10 mil motoristas da Uber devem circular neste domingo. "Os grupos do aplicativo só falam sobre isso e muitos motoristas, assim como eu, já estão rodando", afirma.

Daniel diz que cerca de 10 mil motoristas do Uber devem circular | Foto: Juracy dos Anjos | Ag. A TARDE

Nesta segunda, 21, o sindicato dos rodoviários e patronato se encontram em uma nova mesa de negociação, mediada na sede da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), na avenida Tancredo Neves.

O encontro tem como objetivo fazer com que as partes entrem em um acordo. Com isso não ocorra, os trabalhadores prometem fazer uma greve, por tempo indeterminado, a partir da 0h de quarta, 23.

Salvador acorda sem ônibus neste domingo | Foto: Divulgação/ATarde

